Coronavirus : vers de nouveaux tests beaucoup plus rapides ?

Jusqu'à présent, notre pays a limité les dépistages du coronavirus faute de tests en quantité suffisante. Pourtant, 80% des personnes contaminées ne présentent pas de symptômes et propagent involontairement la maladie. Afin de tester massivement la population, l'Institut Pasteur travaille sur des dispositifs plus poussés, dont les tests sérologiques. Ces derniers permettent de déterminer la contamination du patient à l'aide d'une goutte de sang. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.