Coronavirus : vers une prolongation et un durcissement du confinement ?

Une fois encore, à la cellule interministérielle de crise, Emmanuel Macron a déploré le comportement irresponsable de certains Français. Selon le président de la République, ces derniers prennent les mesures de restriction avec beaucoup trop de légèreté. Pourtant, le confinement sera vraisemblablement prolongé, mais sa durée reste inconnue jusqu'à ce jour. Si certains maires ont déjà pris des décisions plus strictes, le gouvernement écarte l'hypothèse d'instaurer un couvre-feu sur tout le territoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.