Coronavirus : vidée de ses pèlerins, Lourdes vit une saison touristique catastrophique

À moins d'une semaine du 15 août, Lourdes vit une saison touristique au ralenti. À cause du coronavirus, 95% des pèlerinages ont été annulés. Cet été, deux tiers des hôtels restent fermés et les commerçants sont très inquiets. Les professionnels attendent des aides concrètes avec la venue des ministres de l'Économie, du Tourisme et des PME. À Lourdes, le manque à gagner devrait être de quatre millions d'euros cette année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.