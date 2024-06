Correspondance ratée : comment me faire rembourser ? Le 13H à vos côtés

Peggy et son mari ont réservé un voyage dans l'Ouest américain par l'intermédiaire d'une agence de voyage en ligne pour un montant de 5 700 euros. L'agence a réservé deux vols séparés de 3h15 avec un changement d'aéroport d'au moins 1h15. Cela semble beaucoup trop court. En général, il est recommandé d'arriver à l'aéroport trois heures avant un vol international. Cependant, l'agence affirme que le temps de correspondance était suffisant et que Peggy aurait dû vérifier. Selon les règles, quand vous faites appel à une agence de voyage, celle-ci a ce qu'on appelle une "obligation d'information et de conseil renforcée". Ça veut dire qu'elle doit informer de façon claire le client sur tous les aspects du voyage, notamment sur ce temps de correspondance limité. Si l'agence ne vous a pas informé qu'il y a un risque, elle a commis une faute. Donc, elle doit indemniser le préjudice du client. Il faut adresser une lettre recommandée à l'agence de voyage, puis saisir le médiateur Tourisme et Voyage si l'agence était adhérente ou à défaut le conciliateur de justice. Ensuite, on peut se tourner vers un avocat qui va mettre en demeure l'agence. T. Coiffier