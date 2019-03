Corrèze : à la recherche des rues sans noms

Pas facile d'être un livreur, un pompier ou un facteur en Corrèze. Avec une dizaine de rues sans noms, il n'est pas toujours évident de se repérer. A Tulle, l'équipe municipale est à pied d'oeuvre pour identifier ces rues afin de les nommer. Pour la dénomination, les chargés de cette mission s'appuient sur le patrimoine local et sur l'avis des riverains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.