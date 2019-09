Corrèze : la colère gronde chez les transporteurs routiers

Les transporteurs routiers sont en colère. Pour cause : le gouvernement a annoncé la hausse de la fiscalité du gasoil. Concrètement, le remboursement des taxes de carburant va être raboté de deux centimes par litre. Pourtant, la trésorerie des entreprises de transport est au plus juste à cause de la concurrence étrangère jugée déloyale. En Corrèze, ils ont l'impression de vivre sous perfusion financière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.