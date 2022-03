Corrèze : une conciergerie aux petits soins avec les nouveaux habitants

Pour Émilie, Mathieu et leurs deux enfants, c’est un virage à 180 degrés. Quitter l’île et l’effervescence des grandes villes pour s’installer à Brive-La-Gaillarde (Corrèze). Première étape de leur installation, ils ont craqué pour cette maison en centre ville. Mais une fois le logement trouvé, encore faut-il s’occuper de l’école pour Jules et de la place en crèche pour Simon. Ils reçoivent alors une aide précieuse, une conciergerie gérée par le département qui s’occupe de toutes les démarches avec eux. Cet interlocuteur, c’est Charlotte Courty, chargée de projet conciergerie Corrèze, sa mission actuelle est d’aider Émilie à trouver un emploi dans la région grâce à ses contacts en entreprise. Cette année, elle a aidé 80 familles à s’installer, et certaines n’avaient jamais mis les pieds en Corrèze. Un enjeu d’attractivité pour le département et un moyen de pourvoir des emplois dans tous les secteurs. Avec l’aide de cette conciergerie, 350 familles s’installeront en Corrèze dans les prochains mois. TF1 | Reportage E. Vinzent. E. Sarre