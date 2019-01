Corse : à la découverte de l'étang de Diane et celui de Palu

Au lever du soleil, l'étang de Diane, dans la plaine orientale en Corse, offre un paysage avec des couleurs extraordinaires. L'endroit vit au rythme de la culture d'huître, dont la nustrale connue pour son goût unique. A quelques kilomètres de là se trouve l'étang de Palu. Dans cette zone, le dernier habitant pratique la pêche traditionnelle avec des verveux. Une technique qui lui permet d'attraper des mulets et des loups qui seront ensuite pesés et conditionnés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français