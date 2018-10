Corse : "A Pignata", la ferme-auberge des produits du terroir

A Levie, dans l'île de Beauté, Antoine et Jean-Baptiste de Rocca Serra partagent leurs bon produits et leur sens de l'accueil dans la ferme-auberge "A Pignata" de leur parents qu'ils ont repris. Antoine s'occupe de la ferme porcine, de l'hébergement et des cabanes tout confort. Jean-Baptiste, lui, gère le potager et la cuisine. Les clients sont ravis des plats du terroir qui leur sont concoctés. Découvrez en images l'auberge des frères Rocca Serra. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.