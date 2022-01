Corse au féminin : la charcuterie d’Olivese

La charcuterie est une passion pour Julie. Elle regarde son travail avec fierté. A 32 ans, la jeune femme est à la tête d'une exploitation porcine depuis cinq ans. Sa journée commence les mains dans le sel. Il y a le geste, mais le regard est primordial. L'affinage d'un jambon peut parfois durer 24 mois. En effet, la bonne charcuterie est une question d'affinage et de caractère. Les premières salaisons se retrouvent chez Madeleine, l'épicière du village. La journée de Julie est rythmée. Le courrier est récupéré de portière en portière de la voiture. Puis, direction l'exploitation pour retrouver son mari, Pierre-Antoine, pour nourrir les 300 cochons. Il est midi et il faut récupérer les filles à l'école. Pierre-Antoine, lui, est à la cuisson. L'après-midi, Julie retourne au séchoir pour préparer ses commandes. Dans ce métier, il a fallu s'imposer en produisant une salaison de qualité. Conciliant tradition et modernité, Julie continue à perpétuer ce savoir-faire insulaire hérité de ses aïeux. Ce métier lui a permis de rester dans sa région et d'être l'une des 200 âmes qui font vivre au quotidien le village d'Olivese (Corse). TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier