Corse : les bergers entament la descente vertigineuse des vallées

La transhumance des brebis est une tradition en Corse, un changement de rythme de vie selon les saisons. Sur le plateau d'Alzu, au nord de Corte, Joseph Sabiani et ses amis dégustent au rythme de leurs chansons traditionnelles, leur dernier repas de la saison. Il est temps pour ces bergers de quitter les hauteurs après y avoir passé trois mois en transhumance avec leurs brebis.