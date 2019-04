Corse : le Catenacciu de Sartène, entre communion et pénitence

En Corse, le vendredi saint est marqué par la procession du Catenacciu et les Corses y sont très attachés. Un pénitent vêtu de rouge écarlate et dont le visage est masqué effectue la procession du pardon. Il a été choisi parmi de nombreux volontaires pour expier ses péchés. Durant son calvaire, il porte une croix de 33 kilos sur son dos. Aux termes d'une heure trente d'efforts, le pénitent s'incline face à une foule silencieuse, l'épilogue d'un douloureux périple. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.