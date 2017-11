Corse : colère et inquiétude du personnel hospitalier

Le personnel de l'hôpital de Bastia en Corse fait la grève depuis plus d'un mois. Pour cause : ils dénoncent le manque de moyens et la vétusté des lieux. Des cadres hospitaliers viennent d'arrêter une grève de la faim d'un mois dans le but d'obtenir un plan d'urgence du ministère. 6 millions d'euros viennent d'être débloqués. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.