Corse : les facteurs aident les secours dans la prévention des feux

Pendant l'été 2017, plus de 9 000 ha de forêts ont brûlé en Corse et la vigilance a été renforcée en 2018. Pour cela, les secours peuvent compter sur les facteurs durant leurs tournées. En effet, ils sont aux avant-postes pour détecter les débuts de feux. Antoine Emmanuelli, facteur à Azzana, en Corse-du-Sud, surveille la forêt et à la moindre fumée suspecte, alerte les sapeurs pompiers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.