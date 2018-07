Corse : le festival Sorru in Musica propose des voyages musicaux aux vacanciers

Cela fait plus de quinze ans que le festival Sorru in Musica enchante le séjour des vacanciers en Corse. Le village de Balogna fait partie des dix dates de ce festival itinérant atypique. Durant le concert, le public a le privilège d'être en contact direct avec les musiciens tout en découvrant l'authenticité du village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.