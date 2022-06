Corse, la montagne des orgues de Balagne

A l'intérieur de chaque église de Balagne et du centre de l'île de Corse, depuis plus de 400 ans, on peut entendre un son. Élisabeth Pardon a consacré sa vie pour la réhabilitation d'un instrument qui fait toujours la fierté des villages, comme ici, dans la spectaculaire Collégiale de Corbara. On y utilise aussi une grosse caisse. Les orgues de Balagne sont le plus souvent classés comme patrimoine historique. Élisabeth a créé une route qui leur rend hommage. La suivre, s'est cheminer au cœur des villages et rencontrer les hommes ainsi que les femmes de ce pays. Pour le dernier berger de Pigna, la première musique du matin n'est pas liturgique. C'est le carillon des clochettes de ses brebis. Ensuite, direction les rangées de blettes et d'oignons cultivés par Georges Volpei. Après avoir livré la production de son potager à sa fille pour le restaurant familial, le berger veut nous faire rencontrer Hugo et nous faire écouter une autre musique. Le son oriental, voire médial de la cetera dénote dans l'univers d'orgues et d'églises baroques. TF1 | Reportage P. Roubaud, N. Wallon