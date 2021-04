Corse, la région française qui vaccine le plus

L’un des plus grands centres commerciaux de la Corse abrite depuis quelques semaines un centre de vaccination. On peut donc y venir avec son caddie. Le succès est immense et les rendez-vous pris d’assaut. On y compte jusqu’à 1 000 personnes vaccinées chaque jour. La recette corse, c’est d’abord ça : des cadences soutenues. En effet, un médecin pique jusqu’à 300 patients par jour. L'île ayant une population plus âgée que la moyenne, elle a été jusque-là bien dotée en vaccins. Actuellement 16 000 flacons sont distribués par semaine. Côté administratif, voici une autre spécificité corse : une clinique privée vient aider ce centre de vaccination publique. Le maire de Bastelica, lui, est très fier de nous annoncer le nombre de ses administrés venus se faire vacciner ici. Mais pour cela, il a dû mouiller la chemise, notamment en rassurant. Avec une telle méthode, la Corse affiche aujourd’hui le taux de vaccination le plus élevé de l’Hexagone : 20% de la population. Pour la suite de notre enquête, cap sur une petite commune de 3 500 habitants, à une demi-heure d’Ajaccio, pour savoir comment la mairie a organisé le début de campagne de vaccination dès l’été dernier.