Corse, l'autre île aux oiseaux

C'est au lever du soleil que l'on profite le mieux de la quiétude de l'étang. Antoine, l'ornithologue de la Réserve naturelle de Biguglia, scrute les alentours, les oiseaux pour seule compagnie. Il est le gardien de cette lagune. On se trouve sur l'un des principaux sites d'hivernage en Méditerranée, qui abrite près de 250 espèces d'oiseaux migrateurs. Eux aussi sont passionnés. Depuis qu'ils sont à la retraite, René et Tony viennent prendre des photos d'oiseaux, qu'ils distribuent dans les écoles. Ce groupe de flamants roses attire la curiosité des joggeurs du matin : "on profite de ce beau paysage, les flamants roses qu'on n'a pas chez nous". Observer et reconnaître les oiseaux de l'île pour mieux les protéger, c'est l'objectif de cette sortie scolaire. Les oiseaux s'observent encore quelques mois en Corse, avant de repartir en Europe du Nord, pour la saison estivale. TF1 | Reportage E. Rouillon, P. Pelletier