Corse : manifestations et violences s’enchaînent

A Bastia, le centre des impôts est en partie détruit par les flammes. Le symbole d’une nouvelle nuit de violences ce dimanche dans la ville. Il est pris pour cible par une trentaine d’individus à 18h. Ils viennent d’arracher les grilles, certains pénètrent à l’intérieur et incendient le bâtiment. Quelques minutes plus tôt, 200 à 300 jeunes cagoulés sont accueillis par une huée d’honneur des manifestants, qui prennent pour cible la préfecture avec des cocktail Molotov. Ils disent réclamer la vérité sur la tentative d’assassinat en prison d’Yvan Colonna, condamné pour le meurtre du préfet Érignac. En effet, les affrontements ont duré près de six heures entre manifestants et CRS. À savoir que 650 cocktails Molotov auraient été jetés pendant la manifestation. Selon le bilan, on recense 70 blessés chez les forces de l’ordre et 23 du côté des participants. Ce lundi matin, à l’heure du nettoyage, beaucoup regrettent cette violence sans pour autant la condamner. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra sur l’île mercredi pour tenter d’apaiser les tensions. TF1 | Reportage J. Cressens, V. Abellaneda