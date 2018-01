La Corse est placée en alerte orange pour vents violents ce mardi 16 janvier

Des vents violents sont annoncés par Météo France pour la Corse. Cet après-midi, les rafales pourraient dépasser les 180 km/h. A noter que les vents s'étaient déjà renforcés pour atteindre 110 ou 120 km/h sur Balagne, Cap Corse et dans les Bouches de Bonifacio. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.