Corse : en plein cœur de la tempête Adrian !

Sur le port d'Ajaccio, un homme a été repéré à bord de son voilier, dans une mer démontée, quand l'alerte a été donnée dans la soirée du 29 octobre 2018. Heureusement que les équipes de sauveteurs l'ont secouru à temps. A Erbalunga, la digue a cédé sous la force de la houle et le port de pêche est à moitié détruit. A Bastia, des terrasses de restaurants ont été totalement immergées. Et à l'aéroport d'Ajaccio, 185 passagers pour Paris ont dû être pris en charge d'urgence. Par ailleurs, le temps s'est amélioré sur l'île de beauté ce 30 octobre. Sur place, notre envoyé spécial, Patrice Roubaud. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.