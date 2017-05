En Corse, plus d’un tiers des électeurs a boudé les urnes. Un chiffre qui les place au-dessus de la moyenne nationale (25% d’abstention), et en augmentation de 10% par rapport au premier tour où les Corses avaient placé Marine Le Pen en tête devant François Fillon. Le contexte local et les revendications nationalistes n’ont pas incité à la mobilisation.