Corse : la tempête Adrian a fait d'importants dégâts matériels

Dans la baie d'Ajaccio, en Corse, aucun établissement ou presque n'a été épargné par la tempête Adrian. Dans l'hôtel Cala Di Sole, les vagues ont pénétré au plus profond des chambres. Imbibés d'eau, les matelas et les meubles ne pourront plus être utilisés. Sur la plage de Marinella, les paysages sont méconnaissables. Le sable a disparu et les terrasses ont été emportées par les vagues. Le maire d'Ajaccio a demandé de classer la commune en état de catastrophe naturelle. Outre l'inquiétude liée au passage des huissiers et des assureurs, les sinistrés s'attendent désormais à une très longue période de remise en état.