Corse : un début mars ensoleillé

Pendant que certains sont au ski, à Ajaccio, en Corse, les insulaires passent leurs journées à se dorer au soleil. Les températures sont renversantes pour un début de mois de mars. Baignade, château de sable, pique-nique... On se croirait déjà en été. Les vacanciers ne s'en plaignent pas. Ils comptent profiter de cette exceptionnelle douceur méditerranéenne encore quelques jours.