Corse : un statut déjà spécifique ?

La Corse est une collectivité à statut particulier. Elle n'est pas autonome, mais ce n'est pas non plus une région à proprement parler. L'exécutif local et l’Assemblée de Corse ont des pouvoirs similaires à ceux d’une région, avec la possibilité en plus de demander à l’État d’adapter les lois nationales aux particularités de l’île. Des particularités en Corse, il y en a sur la fiscalité. Par exemple, les vins consommés sur l’île ne sont pas taxés. Elle bénéficie aussi de taux de TVA réduits, notamment sur les travaux ou les prix de l’essence, afin de compenser les coûts de la vie. "Vivre sur une île est particulièrement coûteux. Les produits sont chers", explique maître Marie-Paule Dionisi-Naudin. Il y a également un autre avantage sur les droits de succession. Seulement 50 % de la valeur des biens sont taxés. Mais cette exception, jugée inconstitutionnelle, devrait disparaître en 2028. La fin d’une tradition de 200 ans. Le statut actuel est jugé insuffisant par les partisans de l’autonomie. Ces derniers voudraient que la Corse, contrairement à aujourd’hui, puisse adopter ses propres lois. TF1 | Reportage B. Augey, S. Fortin