En Corse, les voix des confrères s'élèvent pour célébrer la Passion du Christ

Comme chaque année à Sartène, à la veille du Catenacciu, les ruelles des cités médiévales résonnent aux rythmes des chants. A la nuit tombée, les Sartenais accompagnent les confrères, gardiens du Catenacciu depuis quatre siècles. Mais avant cela, en fin de journée, on honore la Vierge Marie en la drapant d'habits noirs, signe de deuil. Seules les femmes sont autorisées à assister à cette cérémonie. Des traditions que les Sartenais se transmettent de génération en génération.