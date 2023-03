Cortèges à répétition : la vie perturbée des centres-villes

Derrière sa fenêtre mercredi, Lisa s’est retrouvée malgré elle en plein cœur d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. Elle nous montre les images qu’elle a filmées. L’étudiante a emménagé ici il y a six mois. Elle soutient le mouvement de contestation, mais avoue que depuis plusieurs semaines, son quotidien est chamboulé. "C’est fatiguant (…) On s’habitue un peu au chaos", confie-t-elle. Depuis plus d’un mois, Rennes vit au rythme des manifestations, des blocages en tout genre, et souvent des dégradations. Le reste du temps, le cœur de Rennes est peu fréquenté. Dans les rues, on voit des vitrines cassées, des arrêts de bus brisés et des distributeurs de banque inutilisables. Une bonne partie des commerces se sont barricadés, comme Angelina Simon qui, dans son centre de bronzage, ne voit plus le jour depuis quatre semaines. Certains restaurants voient également les annulations se succéder. Une situation qui ne concerne pas seulement Rennes. Dans les grandes villes, la baisse d’activité des restaurateurs cette semaine est estimée à 40%. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau