Le printemps arrive en avance sur la côte Aquitaine

Même pendant les premières heures de la journée, le soleil réchauffe la Côte Aquitaine, dans le Sud-Ouest. La chaleur printanière arrive avec un mois d'avance. Ce 21 février 2019, une foule immense en profite pour s'offrir une balade en bord de mer. Sur le marché, les tendances ont changé. On oublie les soupes pour passer à des entrées plus fraîches et aux grillades.