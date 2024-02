Côte Basque : des rafales à 110 km/h

Comme annoncé par Météo-France, le vent s'est levé ce matin aux alentours de onze heures. Les rafales soufflent de plus en plus fort au point d'atteindre une vitesse de 110 kilomètres à l'heure. Cela se passe ici, dans les Pyrénées-Atlantiques. Une vigilance jaune court également pour le département de la Gironde. Plusieurs accès à des sites sensibles de la côte ont été fermés pour éviter tout danger avec les possibles promeneurs imprudents. Les terrasses ont été également mises à l'abri. Il n'est pas évident, comme vous le voyez, de rester et de tenir sur ses jambes. Des rafales de 110 kilomètres à l'heure sur les côtes, qui pourraient atteindre progressivement l'intérieur des terres. Météo-France indique une baisse à 96 kilomètres à l'heure au retour de Pau. Une vigilance jaune qui court jusqu'à seize heures, cet après-midi. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Gardet