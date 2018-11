Sur la Côte basque, il flotte comme un air de printemps

Le nord du pays connaît déjà un peu de fraîcheur tandis que dans le sud, comme sur la Côte basque, les journées sont encore douces. En effet, le soleil illumine la baie de Saint-Jean-de-Luz et fait grimper la température jusqu'à 20 degrés. À la mi-novembre, cette sensation de chaleur est particulièrement appréciée par les habitants. Certains n'hésitent pas à nager dans la mer. Même faire les emplettes au marché de Hendaye reste un plaisir avec cet air de printemps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.