Côte basque : une journée à 30 °C !

Ciel gris, rafales de vent, mais ne vous y trompez pas, c'est une journée record pour un début avril. À neuf heures, il fait déjà 25 degrés : "Le temps déjà, on voit la différence avec la Bretagne. Ce qui n'a clairement rien à avoir". Une drôle de météo qui n'empêchera pas ce Parisien, propriétaire d'une caravane tout aussi étonnante, de profiter des charmes du Pays basque. Ouvert il y a dix jours, le camping est déjà presque complet ce week-end : "On est à 80 à 85 %. On a beaucoup de réservations à la dernière minute", rapporte Alexis Dubor, directeur du Biarritz Camping. Cet après-midi, il devrait même faire 30 degrés, un été avant l'heure pour les vacanciers : "On passe souvent d'une saison d'hiver à la saison d'été aujourd'hui. L'été très chaud et les hivers doux. Et partout quoi, particulièrement ici". Mais attention, la baignade sans surveillance n'est pas recommandée. L'eau est encore très froide et les courants sont forts. Des températures qui peuvent réchauffer dès demain. On attend 18 degrés à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux