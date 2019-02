Côte d'Azur : au cœur de Port Grimaud

Port Grimaud et ses sept kilomètres de canaux se découvre au fil de l'eau. C'est à bord d'un bateau à propulsion électrique solaire que Jean-Claude Bonnet nous fait visiter cette charmante cité. Tout est magnifique et on ne se lasse pas de ce qu'on voit. Découvrez en images la beauté de la "Venise provençale" et ses incontournables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.