Côte d'Azur : les glycines sont de retour avec le printemps

Sur la Côte d'Azur, les glycines ont fleuri comme si elles voulaient être vues. La floraison de cette fleur est toujours un spectacle généreux comme à chaque arrivée du printemps. À Cagnes-sur-Mer, les grappes de fleurs parfumées et aux teintes mauves s’accrochent partout. La saison de la glycine dure du mois d'avril au mois de juin, ensuite elle se couvrira d'un épais feuillage pour l'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.