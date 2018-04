Côte d'Azur : les vénérables pivoines de 130 ans ouvrent le bal des floraisons

Implanté en Côte d'Azur, "Le Mas des Pivoines" est un jardin à l'ambiance campagnarde regorgeant de magnifiques fleurs. D'où son nom, ce havre de paix abrite de nombreuses pivoines. En réalité, on en voit presque partout. Pour ce mois d'avril, ce sont les vénérables "Duchesse de Morny" qui ouvrent le bal des floraisons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.