Côte d’Azur authentique : les pêcheurs du Cros-de-Cagnes

Sur le petit port du Cros-de-Cagnes, Jean-Louis Costanzia part à la pêche et il a le sourire. Tôt le matin, comme tous les jours depuis 46 ans, il vit une vie heureuse sur la mer Méditerranée. Profiter de ces instants privilégiés que lui offre ce métier dont il a reçu en héritage de son père. Dans sa famille d’origine napolitaine, ils sont pêcheurs ici depuis quatre générations. Certains jours, la mer est généreuse, d'autres moins. Jean-Louis le sait mieux que personne, tirer un filet réserve toujours quelques surprises. Il a passé sa vie au Cros-de-Cagnes, juste en face. C’est l’ancien quartier des pêcheurs, avec sa petite église jaune construite au milieu du XIXème siècle comme un phare au bord de la mer. Dans les années 30, jusqu’à 200 familles de pêcheurs vécurent ici. Un village dans la ville qui a gardé son authenticité. La bien nommée "Allée des Villas Fleuries" raconte cette histoire. De plus, le Cros-de-Cagnes a gardé son âme de village de pêcheurs. Un lieu hors du temps, si proche et si loin à la fois, de l'agitation de la Côte d'Azur. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guèpard