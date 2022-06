Côte d'Azur authentique : Vence par ses habitants

Avec ses remparts du XIIIe siècle, ses maisons serrées en rond les unes contre les autres, la cité médiévale pourrait paraître impénétrable. Ce serait sans compter sur Horace et son accès à tous les secrets de la ville. Pour accéder au clocher, il faut grimper, se faufiler puis escalader une échelle. L'effort est récompensé. Son amour du patrimoine l'a conduit il y a 30 ans à réaliser un pari fou : restaurer la cathédrale de Vence en une semaine avec 500 volontaires. Il a également tenu à nous montrer un autre monument : un frêne vieux de 483 ans. Les Vençois sont très attachés à leur arbre et à leur pâtisserie : le craquelin. La recette a été inventée en 1927 par le grand-père de Gérard. Sur les hauteurs de la ville, un toit de tuiles blanches et bleues attire le regard. Henri Matisse habitait Vence au crépuscule de sa vie. Il a conçu la lumineuse chapelle pour les sœurs dominicaines. Vitraux, chemin de croix ou mobiliers, pendant quatre ans, l'artiste va tout imaginer. Avec une telle passion des habitants pour le patrimoine, Vence devrait garder ses traditions vivantes encore bien longtemps. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde