Côte-d'Or : les conséquences de la sécheresse apparaissent

Les températures supérieures à 35°C n'arrangent pas la sécheresse. Cette dernière a causé des fissures dans une centaine de maisons en Côte-d'Or, notamment à Dijon et à Chevigny-Saint-Sauveur. Les failles s'accentuent à cause des fortes chaleurs. Certains ont fait appel à des associations pour les aider à obtenir un dédommagement. Les sinistrés redoutent les prochaines canicules et l'apparition de nouvelles brèches.