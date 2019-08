Cotentin, un voyage entre Port-Racine et Jobourg

Port-Racine, dans le Cotentin, est le plus petit du pays avec ses 800 mètres carré de superficie. Un écrin qu'une cinquantaine de plaisanciers utilisent quotidiennement. Tous ont une histoire et un attachement particulier avec ce petit port. Si certains viennent pour pêcher, d'autres profitent du plaisir de prendre la mer. Ce petit paradis a également charmé un poète connu, Jacques Prévert, qui a cherché à s'installer à côté de l'océan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.