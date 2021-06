Couacs sur les professions de foi : des administrations prennent en charge la distribution

C'est une course contre la montre pour Lolita. En quelques heures, elle doit distribuer 650 plis de ce qu'on appelle la propagande électorale. Au premier tour, plusieurs milliers de Français ne les ont pas reçus. Un dysfonctionnement que le gouvernement veut absolument éviter au second tour. En effet, pour certains électeurs, les professions de foi sont indispensables. "C'est pour voir les têtes des candidats qui vont travailler pour leur ville et leur région", lance l'un d'eux. Avant d'arriver dans les boîtes aux lettres des électeurs, les professions de foi ont été mises sous pli dans l'urgence par l'administration. C'est notamment le cas à la préfecture de la Meuse, un service fermé pendant deux jours et un nouveau travail pour les employés. Avec plus de 60 000 plis à faire, soit 1 000 plis par personne, tout le monde met la main à la pâte même la préfète. "Les agents se sont vraiment mobilisés. Ils ont à cœur d'assurer le processus électoral pour que dimanche, chacun puisse aller voter", explique Pascale Trimbach.