Couches pour bébés : le rapport alarmant de l'Anses

Selon une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, une soixantaine de substances chimiques sont présentes dans de nombreuses couches pour bébés. Les industriels du secteur ont été reçus le 23 janvier 2019 par les ministères de la Santé et de l'Économie pour discuter de la réduction ou la suppression des substances problématiques. La marque Pampers, une des principales du marché, a aussitôt répondu que ses produits respectaient toutes les règles.