Coulée de boue à Guillestre : l'heure des comptes

L'abattoir de Guillestre (Hautes-Alpes) n'a pas résisté à la force du torrent. Une partie de sa structure s'est effondrée. La maire du village est inquiète : "J'ai envie de croire qu'on peut faire quelque chose. Mais aujourd'hui, on ne peut pas mettre un engin dedans". Un peu plus bas, voici ce qu'il reste de la route des campings. Mahmoud Sadek y est propriétaire d'un établissement, il n'en revient pas. Voici les images qu'il a filmées au moment de la crue. Elles permettent de comprendre la violence du phénomène. En contrebas, les mobil-homes de ce camping ont été complètement détruits. L'établissement de Mahmoud n'a pas non plus été épargné. Malgré cela, il espère pouvoir ouvrir ses portes normalement au mois d'avril. Pour cette fromagerie, il n'y a pas de risque de fermeture. Mais les crues auront des conséquences sur la production. Ici, le principal problème, c'est le manque d'eau. Les canalisations sont dans les lits du torrent. Pour l'instant, il est donc impossible pour les autorités de donner une date de raccordement aux quartiers sinistrés. TF1 | Reportage T. Misrachi, A. Chomy