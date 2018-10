Dans les coulisses de l'enregistrement du 51ème album de Johnny Hallyday

Sorti ce vendredi à minuit et une minute, "Mon pays c'est l'amour" de Johnny Hallyday a déjà atteint les 100 000 ventes et se classe disque de platine. Maxime Nucci, réalisateur de l'album, affirme que durant les mois d'enregistrement, Johnny est resté "grand, classe et élégant". L'album incarne le "Made in rock'n'roll" très moderne. Le single "Pardonne-moi", écrit par Yohann Malory est une sorte de mea culpa auprès de toutes les personnes que la star a aimées. Johnny clame dans un des dix titres: "Ce n'est pas le temps qui va user ma carcasse". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.