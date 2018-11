Dans les coulisses des décorations de Noël

A un mois et demi des fêtes de Noël, plusieurs magasins ont déjà décoré leurs vitrines. Aidé par sa fille, Jean-Claude Dehix, marionnettiste, installe ses personnages dans les vitrines d'un grand magasin parisien. Il exerce ce métier depuis près de 45 ans. Sa mission a été cette année 2018 de placer 80 personnages dans onze vitrines animées. Chaque façade lui a demandé des mois de préparation et de travail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.