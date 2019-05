Coup d'envoi de la Semaine du Golfe du Morbihan

La Semaine du Golfe du Morbihan commence ce 27 mai 2019. La parade d'une centaine de bateaux se déroulera dans la soirée. L'un des plus beaux moments de cet événement, c'est de voir des vieux voiliers qui ont si belle allure. À l'exemple du "Tout va bien", qui fête ses 80 ans cette année 2019. À son bord, l'équipage est bien placé pour parler plaisir des bateaux en bois et se remémorer de vieux souvenirs. C'est également un cadre parfait pour le partage de patrimoine vivant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.