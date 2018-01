Coup d'envoi des festivités du carnaval de Dunkerque

Des milliers de personnes ont envahi les rues de la ville, bras dessus, bras dessous. Les défilés du carnaval dunkerquois sont réputés pour leur ambiance très festive et bon enfant. Parés de leurs déguisements extravagants, de leurs parapluies et leurs chansons populaires, c'est avec un enthousiasme sans pareil que les carnavaleux défilent en dansant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.