Coup d'envoi du Rallye Monte-Carlo 2019

La saison 2019 du Championnat du monde des rallyes WRC démarre ce 24 janvier 2019 par le célèbre Rallye Monte-Carlo. Installés dès l'aube sur les hauteurs de Gap, les passionnés sont venus nombreux assister au tour de chauffe des pilotes. Pour leur plus grand plaisir, Sébastien Loeb, neuf titres de champion du monde, fait son grand retour. Son duel avec Sébastien Ogier est très attendu.