Coup d'accélérateur pour le véhicule autonome

Vos courses arrivent ! Mais côté conducteur, personne ne touche le volant, votre panier vient à vous tout seul. À chaque trajet, le véhicule électrique livre vingt clients sur ce campus. Ce sont autant de déplacements jusqu'au magasin en moins. Un test pour six mois, "ensuite, le véhicule fera d'autres tournées, il y aura plus de véhicules, et puis un jour, il y aura plus de zones", explique Alexandre Bompard, PDG de Carrefour. Peut-être des zones rurales comme là, dans l'Indre. Nous y étions le mois dernier. Une navette fait cinq tournées par jour. La réglementation impose encore une présence derrière le volant, mais rien à faire. Et voici comment cela fonctionne : "le véhicule est bardé de capteurs en particulier des lasers qui voient à plus de 150 mètres", selon le technicien. Le dispositif coûterait à terme 40 000 euros par mois aux communes. Pour des transports partout sur le territoire, certains proposent que la voiture électrique roule aussi sur des rails. Près de 6 000 kilomètres de voies ferrées sont inexploitées. C'est une solution qui pourrait voir le jour dès 2024. TF1 | Reportage F. de Juvigny, F. Couturon