"Coup de chance" : Woody Allen filme Paris

La femme, l'amant, le mari, un vaudeville très français est signé par Woody Allen. Le réalisateur américain aime les villes et le cinéma français. Dans "Coup de chance", il ne boude pas son plaisir et filme à Paris deux cartes postales. "Tous les Américains ont une certaine image de Paris en tête, c'est le symbole de la vie romantique dans le monde entier. Quand on pense à Paris, on pense aux années 20, à la vie artistique, à la belle époque", dit-il. Woody Allen tourne pour la première fois un film entièrement en français avec des acteurs du cru. Tous ont accepté de rentrer dans son univers. Derrière le beau décor, il y a ce profil de thème récurrent dans les cinémas de Woody Allen, comme la place de la chance et du hasard. "Il vaut mieux être chanceux qu'être bon dans la vie. Être bon ne vous garantit que tout ira bien, alors que si vous êtes chanceux, même si vous n'êtes pas bon, c'est sûr, tout ira bien", explique-t-il. Avec "Coup de chance", Woody Allen signe son cinquantième film, probablement le dernier de son propre aveu. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, V. Abellaneda