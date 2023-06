Coup de chaud, jusqu'à 40 degrés en Corse

Des températures qui s'affolent dans le centre d'Ajaccio (Corse-du-Sud), 35 degrés en début de matinée et quelques heures après 40 degrés. Ce mardi matin, sur les chantiers, les ouvriers ont commencé beaucoup plus tôt que d'habitude avec une bouteille d'eau à la main. Sur les terrasses de café ou dans les cuisines de restaurant, le seul mot d'ordre est de se rafraîchir et chacun a sa technique. Pour la journée, les menus seront adaptés. Les boissons fraiches sont plébiscitées, "de bonnes salades avec des légumes et des fruits de saison", confie une habitante. Le sirocco, ce vent venu du Sahara, est le principal responsable de cette vague de chaleur. Sur la plage ou à l'ombre devant les fontaines, les vacanciers, comme les Ajacciens, cherchent une petite brise. Et surtout, ils n'oublient pas les consignes face à cette forte chaleur. Les autorités demandent aux personnes les plus vulnérables de privilégier les sorties brèves durant 48 heures, car au-delà de ces fortes chaleurs, la Corse est placée en vigilance jaune pollution aux particules fines. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier