Coup de chaud, les lacs pris d'assaut

Une eau à 22 degrés, des pages très fréquentées, et pourtant, ce lieu est à 900 mètres d’altitude au milieu des montagnes. Avec plus de 30 degrés au thermomètre toute la semaine, les vacanciers sont nombreux à venir chercher la fraîcheur dans les lacs. L’été, cette base de loisirs était souvent saturée. Praz-sur-Arly (Haute-Savoie), la commune voisine a donc créé un nouvel espace aquatique en début juillet. Le succès a été immédiat. Plus de 700 personnes profitent de cette plage chaque jour en période de canicule. Plus haut en altitude, dans les espaces protégés, certains lacs de montagne sont victimes de cette fréquentation. C’était le cas dans le Beaufortain. Pour protéger la biodiversité, la mairie de Beaufort a dû prendre un arrêté radical. Depuis quatre mois, la baignade est interdite partout. "Si en plus, on rajoute de l’action humaine sur ce milieu-là qui est déjà très fragile, ça va pas le faire, quoi", affirme Gisèle Molliet, adjointe au maire de Beaufort. En Savoie et Haute-Savoie, de nombreuses communes ont pris la même décision pour préserver leur lac. TF1 | M. Chaize, F. Marchand